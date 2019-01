“El mejor regalo de reyes es que yo me quite la vida” escribió una niña

El caso del suicidio de una niña de 10 años ha conmocionado a México, pues dejó una carta donde decía que el mejor regalo de reyes para su mamá, era que ella muriera.

Los hechos ocurrieron el 6 de enero en Cosío, Aguascalientes, México.

Junto al cuerpo de la pequeña se encontró una carta dirigida a su madre, que ha conmovido por lo que dice.

“Espero algún día te acuerdes de mí y en el cielo por fin me abraces”.

“Creo que el mejor regalo de reyes es que yo me quite la vida. Pues siempre me decías que ojalá y nunca hubiera nacido. Te quiero mucho mami, sé que los reyes no existen, pero yo te doy este gran regalo”.